Feci kaza: 1 ölü, 3’ü ağır 5 yaralı
Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda seyreden minibüs ile aynı yönde giden tır çarpıştı. 1 kişi hayatını kaybetti, 3’ü ağır olmak üzere 5 kişi de yaralandı.
TÜRKİYE 25.04.2022, 23:22
Kayapınar ilçesinde Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu Yolboyu Pirinçlik Mahallesi mevkiinde Diyarbakır yönünde seyreden minibüs, aynı istikamete giden tıra arkadan çarptı.
Olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, minibüste sıkışan vatandaşları çıkarttı. 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirlendi. 3’ü ağır olmak üzere yaralanan 5 kişi de kentteki hastanelere sevk edildi.
Tır şoförü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
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