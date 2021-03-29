Feci kaza 3 çocuğu yetim bıraktı

Dün akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi kırsal Burç Mahallesi ile Akpınar Mahallesi arasında iddiaya göre Akpınar istikametinden Gaziantep istikametine seyir halinde olan Şerif Hafta (37) idaresindeki araç ile Burç istikametinden Akpınar istikametine gitmekte olan Şakir Direk (28) kontrolündeki araç bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı.

UÇURUMDAN YUVARLANDILAR

Çarpışmanın etkisiyle içerisinde baba Şerif Hafta, anne Elif Hafta ile çocukları Buğlem, Asya Irmak ve İkbal Hafta'nın bulunduğu araç taklalar atarak 4 metrelik uçuruma yuvarlandı.

BABA YAŞAMINI YİTİRDİ

Kaza sonrası her iki araçta bulunan toplam 7 kişi yaralanırken, bölgeye çok sayıda Jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Şerif Hafta, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

AİLE ÜYELERİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Hayatını kaybeden Şerif Hafta'nın cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Şerif Hafta'nın hayatını kaybetmesi sonrası üç çocuk yetim, bir kadın da eşsiz kaldı. Koca bir aileyi paramparça eden kaza sonucu yaralanan anne Elif Hafta ile çocukları Buğlem, Asya Irmak ve İkbal Hafta'nın hastanedeki tedavilerinin ise sürdüğü belirtildi.

Kazayla ilgili başlatılan geniş çaplı incelemenin sürdüğü öğrenildi.