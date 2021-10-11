Feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı

Hicret Nevhide Çöl idaresindeki 03 DH 290 plakalı otomobille Habip Karagöz'ün kullandığı 03 AT 894 plakalı büyükbaş hayvan taşıyan kamyonet, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Karadirek köyü yakınlarında çarpıştı.

Kazada sürücülerle kamyonette bulunan Naci Güzel yaşamını yitirdi, Nusret Güzel yaralandı. Kamyonetten düşen büyükbaş hayvan telef oldu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralı Nusret Güzel, ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekipler tarafından araçlardan çıkarılan cenazeler, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

KAZADA ÖLEN ÖĞRETİM ÜYESİ

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde otomobil ile hayvan yüklü kamyonetin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren Hicret Tevhide Çöl'ün, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Devlet Konservatuvarı'nda görevli doktor öğretim üyesi olduğu öğrenildi. AKÜ Devlet Konservatuvarı Dr. Çöl için taziye mesajı paylaştı. Taziye mesajında "Üniversitemiz Devlet Konservatuvarı Dr. Öğretim Üyesi Cenk Çöl'ün eşi Devlet Konservatuvarı Dr. Öğretim Üyesi Hicret Tevhide Çöl, elim bir trafik kazası sonucu vefat etmiştir. Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

ESKİŞEHİR'DE ZİNCİRLEME KAZA

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaralanan 7 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Y. idaresindeki 26 UZ 501 plakalı hafif ticari araç, Eskişehir-Ankara kara yolu Babadat Mahallesi yakınında kontrolden çıkıp bariyerlere çarptı. Aynı yöne seyreden iki otomobil ile bir tır da kazaya karıştı.

Mehmet Y. dahil araçlarda bulunan ve kazada yaralanan 7 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Bu kişilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

ESENYURT'TAKİ TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI

İstanbul Esenyurt'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, F.N'nin kullandığı 34 AE 6080 plakalı otomobil, D-100 Kara Yolu Haramidere mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle kaldırıma çarparak takla attı.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kazada yaralanan otomobil sürücüsü F.N. ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Adana'da hafif ticari araç park halindeki cipe çarptı, 4 kişi yaralandı

ADANA'DA TİCARİ ARAÇ CİPE ÇARPTI

Adana'da hafif ticari aracın park halindeki cipe çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

C.T. idaresindeki 01 ADD 341 plakalı hafif ticari araç, merkez Seyhan ilçesi Bülent Angın Bulvarı'nda park halindeki 34 AP 154 plakalı cipe çarptı.

Kazada hafif ticari araçtaki sürücü ile 3 kişi yaralandı. Araçta sıkışan 2 kişi Adana Büyükşehir Belediyesi CANKUR ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkartıldı.

Yaralılar, Seyhan Devlet ile Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

OTOMOBİLLER KAFA KAFA ÇARPIŞTI

Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Akdam-Gökgöz Mahallesi arasındaki Andırap mevkisinde meydana geldi. Akdam'dan Gökgöz'e giden Ali Celal Hatalmış'ın (22) yönetimindeki 01 ADH 314 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Reşit Boz'un (69) kullandığı 80 EE 438 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki sürücü ile iki araçta bulunan Reşit Boz'un eşi Ayşe Boz (67), Hasan Umutlu (81) ve Ahmet Keçeli (79) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin yardımıyla araçlardan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.