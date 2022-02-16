Feci kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Ceyhan ilçesinde yola savrularak iş makinesinin altında kalan motosiklet sürücüsü, feci bir şekilde yaşamını yitirdi.
TÜRKİYE 16.02.2022, 14:12
Adana’nın Ceyhan ilçesinde H.H.'nin (35) kullandığı motosiklet, İbrahim Mete Bulvarı Ceyhunkent kavşağından Adnan Menderes Bulvarı'na giriş yaptığı sırada, otogar istikametine giden M.T. (52) yönetimindeki ekskavatörü fark edince durmak istedi.
MOTOSİKLETLİ SÜRÜCÜ İŞ MAKİNESİNİN ALTINDA KALDI
Kazanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü, iş makinesinin altında kaldı.
HAYATINI KAYBETTİ
Motosikletli şahıs, kaza yerinde feci bir şekilde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.
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