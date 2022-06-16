Feci kazada ölü sayısı 4'e çıktı

Denizli-Muğla Karayolu’nda 12 Haziran 2022 Pazar günü yaşanan ölümlü kazada, Baver F. yönetimindeki tır, Nurettin Tuncer'in otomobil ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Nurettin Tuncer, yolcu konumundaki babası Mehmet Tuncer (53) ve hastaneye kaldırılan eşi Filiz Tuncer (29) hayatını kaybetmişti.

Sürücünün kardeşleri Muhammet Tuncer (28) ve İsmail Tuncer (26) ise ağır yaralı olarak hastanelere kaldırıldı.

4 gün sonra yaşamını yitirdi

3 kişinin hayatını kaybettiği feci kazadan 4 gün sonra acı haber geldi.

Kardeşinin tedavisi devam ediyor

Ağır yaralı olarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Muhammed Tuncer, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Kardeşi İsmail Tuncer’in ise hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.