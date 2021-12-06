Feci olay! Kendisinden 21 yaş küçük eşini öldürüp, intihar etti
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kendisinden 21 yaş küçük olan eşi Zehra Çakır'ı öldüren şahıs, ardından tetiği kendisine doğrulttu. İsmail Çakır isimli adam, ağır yaralanmasının ardından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde eşini silahla vurarak öldürdükten sonra intihara teşebbüs eden İsmail Çakır, kaldırıldığı hastanede öldü.
KENDİSİNDEN 21 YAŞ KÜÇÜK
İlçeye bağlı Beyazşehir Mahallesi 825. Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, İsmail Çakır, (60) ile eşi Zehra Çakır (39) arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İsmail Çakır, üzerinde bulunan tabanca ile eşi Zehra Çakır'a ateş ettikten sonra kendisini vurdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
AĞIR YARALANDI
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinde Zehra Çakır'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralanan İsmail Çakır da ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. İsmail Çakır, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çiftin, 6 yıl önce ikinci evliliğini yaptığı ve 2 çocuklarının olduğu belirtildi.
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