Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu kararı

Ali Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar:

''Yok Nisan ayında şampiyon, yok Zorlu sezonu, yok efendim Dilmen-Tatlı sezonları. Sonuca bakıyoruz. Sonuç ortada. Dillendirenler ortada yok. Bu normalleşti. Norm haline geldi. 'Sistemi değiştiremiyorsan kendini değiştireceksin demiştim' Biz eski köye yeni adet getirmeye çalışıyoruz. Ortamı germeden, adil rekabetle, centilmenlikle, birlik beraberlikle, yapıcılıkla mücadele etmeye çalıştık. Saf ve dürüst olmayı manipülasyoncu olmaya tercih ederim.''

''Hoca konusunda bugüne kadar istediğimiz kan uyumunu yakalayamadık. Emre Belözoğlu'na müteșekkirim. Tüm hizmetleri için teşekkür ederim. İyi günde ve kötü günde birlikteydik. Ondan ne istediysek yoğun mesai harcayarak, söz konusu Fenerbahçe olduğunda elinden geleni yaptı. Ersun Hoca'nın da arzusuyla Emre kaptan olarak aramıza katıldı. Daha sonra yönetici olarak pek çok konuda büyük artılar getirdi. Sonra kendini teknik direktör olarak buldu. Bu riski alma mecburiyeti yoktu. 1 saniye düşünmedi. Teknik direktörlük için 3 seçeneğimiz vardı. Emreyle devam etmek, Çok iyi bir antrenörün altında Emre'nin tecrübe kazanması ve yepyeni bir yabancı teknik direktör. Yerli olarak tek seçenek Emre'yi görüyorum. O yüzden yabancı dedim.

"Emre Belözoğlu'na hizmetleri için teşekkür ediyorum. Emre Belözoğlu 5-10 yıl içinde çok başarılı olacaktır. Yabancı bir hoca istiyoruz, Emre sıcak bakmadı, düşünmek için zaman istedi.''