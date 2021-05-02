Fenomen olmak için 14 yaşındaki kızları öldüresiye dövdüler

Sosyal medyada fenomen olmak için parkta her şeyden habersiz 14 yaşındaki iki kızı öldüresiye döven saldırganların görüntüsü infial yarattı.

TÜRKİYE 02.05.2021, 13:48 02.05.2021, 16:45

29 Nisan günü İzmir'in Konak ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı yakınındaki parkta meydana gelen olayda, iddiaya göre İ.E. (14) ve H.K. (14) isimli kız çocukları, yürüyüş yapmak için parka çıktı. Parkta kendilerine yaklaşan iki kız çocuğu, "Ne bakıyorsun?" diyerek bir anda kendilerine saldırdı.

OLAY ANINI KAMERAYA ALDILAR

İki çocuk İ.E. ve H.K.'yi öldüresiye döverken, o esnada üç erkek çocuk da o anları videoya çekmeye başladı. Yaklaşık 10 dakika boyunca İ.E. ve H.K.'yi darbeden grup, polise yapılan ihbarın ardından olay yerinden uzaklaştı. Darbedilen çocukların aileleri, çocukları için tedavi gördüğü hastaneden aldığı darp raporu ile birlikte saldırganlar hakkında şikayetçi olurken, grupta yer alanları tanıyan bir başka çocuk ise saldırganların bilerek ve isteyerek kavga ettiklerini, o anları sosyal medya hesaplarından paylaşarak fenomen olmak istediklerini öne sürdü.

ÖZÜR DİLEYİP VİDEOYU SİLMİŞLER

Olayın emniyete bildirildiğini öğrenen saldırgan kız çocuklarının İ.E. ve H.K.'ye sosyal medya üzerinden mesaj atarak özür diledikleri ve daha sonra videolarla birlikte sosyal medya hesabını sildikleri öğrenildi.

Bu kadarına da pes! Fenomen olmak uğruna 14 yaşındaki kızları öldüresiye dövdüler

"SAÇLARIMDAN HAVAYA SAVRULDUM"

10 dakika boyunca öldüresiye darbedildiğini söyleyen 14 yaşındaki İ.E., kendileri dayak yerken o anları videoya çeken üç erkek olduğunu fark ettiğini söyledi. Dehşet anlarını anlatan İ.E., "Ben arkadaşımla sahilde otururken bir anda içlerinden birisi 'Ne bakıyorsun?' diye bağırıp üzerimize çullandılar. Beni saçlarımdan tutarak havaya kaldırdı. O sırada diğer kız da arkadaşıma saldırdı. O esnada çığlık attığımı hatırlıyorum, başka bir şey hatırlamıyorum. Kafamı yere vurduğu için o anı net olarak hatırlayamıyorum. 10 dakika boyunca darbedildik. Ben engellemeye çalışıyordum ama bu sefer de tırnaklarını vücuduma geçirdi. Hala başımda, boynumda ve vücudumda ağrılar var. Arkadaşım şeker hastası olduğunu söylemesine rağmen onu da dövmeye devam ettiler. Bu esnada onların dayak atma anını kaydeden 3 kişi fark ettim. 2 kız bize saldırırken, 3 erkek de video kaydı alıyordu. Bunlar bu tarz kavga görüntülerini sosyal medya hesaplarında paylaşarak ünlü olmaya çalışıyorlarmış. Sonrasında oradan uzaklaştılar ve biz de olayın ardından şikayetçi olduk. Bu olayın ardından psikolojimiz bozulduğu için arkadaşımla beraber psikolojik tedavi görmeye başlayacağız" dedi.

Bu kadarına da pes! Fenomen olmak uğruna 14 yaşındaki kızları öldüresiye dövdüler

"BİLİNCİMİ KAYBETTİM, NEREDEYSE BAYILIYORDUM"

Saldırganlar tarafından darbedilen çocuklardan H.K. ise, diyabet hastası olmasına rağmen dakikalarca acımadan darp edildiğini söyledi. Saldırıdan dolayı bilincini kaybedip baygınlık geçirdiğini anlatan H.K., etraftaki vatandaşların olaya seyirci kalmasından dert yandı. O anları anlatırken gözyaşlarına boğulan H.K., "Biz arkadaşımla beraber orada otururken Belgin adlı kişi bize bağırmaya başladı. Ortada hiçbir şey de yoktu, ne olduğunu anlamadık. Belgin adlı kız arkadaşıma, Asya ise bana saldırmaya başladı. Bir anda saldırdılar ve biz de savunmasız yakalandık o şaşkınlıkla. Beni saçımdan sürükledi yerde. Çekilen videoda da görülüyordu zaten, ben şeker hastası olduğumu bağıra bağıra söylememe rağmen saçımdan sürüklemeye devam etti. Daha sonra yüzüme ve kafama yumruk atmaya başladı. Bilincimi kaybettim, bayılacak gibi oldum orada. Daha sonra polisi aradım. Etrafta kavgayı izleyenlere bağırdım. Şeker hastası olduğumu, neden müdahale etmediklerini sordum hepsine. Arkadaşım o esnada hala darp ediliyordu, izleyenlere bağırdım, 'Neden müdahale etmiyorsunuz?' dedim. Kimse hiçbir şey yapmadı. Bacaklarımda, kafamda bir sürü şişlikler var. Defalarca yüzüme vurdular, burnumu yamulttular yumruk ata ata" diye konuştu.

Bu kadarına da pes! Fenomen olmak uğruna 14 yaşındaki kızları öldüresiye dövdüler

FENOMEN OLMAK UĞRUNA YAPTILAR

Saldırgan şahısları sosyal medya üzerinden tanıdığını söyleyen İ.E. ve H.K.'nin arkadaşı B.Ö., "Bunlar kendilerinden güçsüz olan insanlara sataşıp kavga ettikleri anı sosyal medyada paylaşarak ünlü olmaya çalışıyorlar. Daha önce kendi sosyal medya hesaplarında yaklaşık 20 tane bu tarz video vardı ama bu olaydan dolayı arkadaşımın ailesi şikayetçi olunca bu videoları kaldırmışlar" dedi.

Bu kadarına da pes! Fenomen olmak uğruna 14 yaşındaki kızları öldüresiye dövdüler

AİLELER ŞİKAYETÇİ OLDU

Darbedilen İ.E.'nin babası Osman E. de, saldırgan çocuklar hakkında polis merkezine giderek şikayetçi olduğunu bildirdi. Osman E., "İş yerinden geldiğimde evde kızımın ağladığını gördüm. Kızım bana olayı anlattığında şok olmuştum. Fenomen olmak adına bu tarz şeylerle kendilerinden küçük, güçsüz çocukları böyle dövüp sosyal medyada paylaşarak hem çocukları hem de ailelerini zor durumda bırakıyorlar. Benim kızım psikolojik tedavi görmeye başlayacak. Biz yaşadık, başka aileler yaşamasın. Görüntüleri de var zaten, o düşüş anında beyin kanaması geçirebilirdi benim kızım. Böyle şeylerin yaşanmasını istemiyoruz. Gerekli yerlere şikayetimizi de yaptık ve bu olayın peşini bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

İ.E. ve H.K.'nin ailesinin saldırgan çocuklar hakkında polis merkezine giderek şikayetçi olmasının ardından Çocuk Büro Amirliği olayla ilgili çalışma başlattı.

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