Ferhat Arıcan'dan tarihi başarı

Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, Tokyo 2020'de paralel barda bronz madalya kazanarak Türkiye'ye cimnastik tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını getirdi.

TÜRKİYE 03.08.2021, 11:36 03.08.2021, 12:33
Ferhat Arıcan'dan tarihi başarı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli cimnastikçimiz Ferhat Arıcan, artistik cimnastikte paralel bar final müsabakasında yarıştı. Son derece iyi bir performans sergileyen Ferhat Arıcan, 15.633'lük derecesiyle bronz madalya kazandı. Ferhat Arıcan, tarihimizde cimnastikteki ilk madalyayı ülkemize getirdi.

Ferhat Arıcan, Olimpiyatlarda jimnastik alanında ülkemize madalya kazandıran ilk sporcu oldu.

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