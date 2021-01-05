Fethi Sekin şehadetinin 4. Yılında unutulmadı

Bu kez hedef İzmir’di amaçları onlarca belki de yüzlerce insanın canını almaktı.

Hainler sinsi planları için hazırlıklarını tamamladı ve hiç tereddüt etmeden bavul dolusu mühimmatla yola çıktılar ama hesap edemedikleri yiğitler vardı.

O yiğitlerin arasında bir kahraman vardı ki canıyla canlar kurtardı.

Saatler 16.15’i gösteriyordu İzmir adliyesinin hemen önü.

Hâkimlerin, savcıların, adliye personelinin iş çıkış saatine çok yakındı.

Teröristler adeta bir cephanelikle gelmişlerdi. kalaşnikoflar, el bombaları, roket atar ve bombalı bir araç. Belli ki katliam planları vardı.

Gün bugündü gün vatanı savunma günüydü. Teröristlerin kanlı saldırısını polis memuru fethi sekin canı pahasına önledi.

O kadar güzel yaşıyordu ki en çok ona yakıştı şehitlik.

Kendisini korkutmak için şakaya bile gülümseyerek karşılık veriyordu.

Arkadaşları ondan geriye kalan bu gülümsemeyle teselli bulmaya çalıştı.

Kahraman fethi sekin şehadetinin yıl dönümünde unutulmadı.