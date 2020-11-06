FETÖ çatı davasına İstinaf'tan onay

İstinaf, 75 sanıklı "FETÖ çatı davası"nda 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet, 3 sanığın 10 yıl 6'şar ay hapse çarptırılmasını hukuka uygun buldu.

TÜRKİYE 06.11.2020, 10:10
FETÖ çatı davasına İstinaf'tan onay

Ayrıntılar geliyor...

#FETÖ #istinaf
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