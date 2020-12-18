FETÖ'cü 3 Emniyet Müdürüne 15'er yıl hapis
Eski emniyet müdürleri Aktepe, Kırcılı, Gerçek ve Taşkın, 15 Temmuz gecesi İstihbarat Daire Başkanlığı'nı ele geçirmeye çalışmasına yönelik davada, 15'er yıl hapse mahkum edildi.
TÜRKİYE 18.12.2020, 14:22
FETÖ'nün hain darbe girişiminin ardından suçluların cezalarının verilmesine yönelik davalar sürüyor.
15 Temmuz'da İstihbarat Daire Başkanlığını ele geçirmek isteyen eski emniyet müdürlerinin de davası görüldü.
Gürsel Aktepe, Lokman Kırcılı, Hasan Hüseyin Gerçek ve Zeki Taşkın, 15'er yıl hapse mahkum edildi.
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