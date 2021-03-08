FETÖ hücrelerine baskın: 31 gözaltı!
İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evlerine yönelik operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı.
TÜRKİYE 08.03.2021, 10:39
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ mensupları tarafından hücre evi olarak kullanılan adreslerin tespit edilmesine yönelik başlattığı soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen 30 adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda aralarında mahrem yapı içerisinde görev alan ve örgütün gizli haberleşme sistemi ByLock'u kullandıkları için haklarında arama kararı olan ve halen örgütsel faaliyetlerine devam ettikleri belirlenen 31 şüpheli yakalandı.
Hücre evlerindeki aramalarda, cezaevinde yatan veya firari örgüt mensuplarına dağıtılacağı değerlendirilen 179 bin dolar ve 37 bin 500 lira ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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