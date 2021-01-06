FETÖ'nün Bağdat ve Erbil sorumluları Türkiye'ye getirildi

Operasyonla ilgili açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan geldi.

FETÖ yöneticileri Salih Fidan ve Samet Güre, Ukrayna Polonya sınırından illegal yollarla kaçarken yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın Ukrayna makamları ile görüşmesinin ardından teslim alınan Fidan ile Güre, Türkiye'ye getirildi.