FETÖ'nün Bağdat ve Erbil sorumluları Türkiye'ye getirildi
FETÖ'nün sözde Bağdat sorumlusu Salih Fidan ile sözde Erbil sorumlusu Samet Güre'nin Ukrayna'dan Türkiye'ye getirildi.
TÜRKİYE 06.01.2021, 09:23 06.01.2021, 14:00
Operasyonla ilgili açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan geldi.
FETÖ yöneticileri Salih Fidan ve Samet Güre, Ukrayna Polonya sınırından illegal yollarla kaçarken yakalandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın Ukrayna makamları ile görüşmesinin ardından teslim alınan Fidan ile Güre, Türkiye'ye getirildi.
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