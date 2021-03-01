FETÖ'nün fişleme programının şifresi çözüldü

Siviller için 'personel', askerler için 'katalog'...

FETÖ, üyeleri için ayrı, sözde sorumlular için ayrı şifreli program geliştirdi.

Örgüt üyeleri ve olmayanlar için fişleme yaptı, attıkları her adımı takip etti.

Flaş bellek ele verdi

Her şey FETÖ'nün jandarma içindeki yapılanmasında sözde "Marmara bölge yöneticisi" olan Nihat Keskin'den ele geçirilen flaş bellek ile ortaya çıktı.

Flaş bellek ve SD karttaki şifreli programı çözmek üzere MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı personelinden uzman ekip oluşturuldu.

Ekipler, çalışmaları sonucunda program içerisindeki şifreli kayıtları, "Excel" dokümanlarına çevirerek, okunabilir hale getirdi.

Siviller için 'personel', askerler için 'katalog' dosyaları oluşturulmuş

İtirafçı olan sözde sorumlular da programı anlattı.

"'Katalog', Jandarma Genel Komutanlığı'nda kayıtlı personelin askeri ve sivil sicil kayıtlarını, aile ve eş bilgilerini içerirdi. Bu bilgiler on-line veya off-line olarak sistemden çekilmişti. 'Personel' ise jandarmadaki askeri personelden sorumlu sivil yöneticilerin konumu ile eş, aile, meslek ve kariyer bilgilerini içeren programdı."

İtirafçıların ifadelerine göre programı çalıştırabilmek için 30 karakterden oluşan şifre kullanılıyordu.

Sözde sorumlular program sayesinde FETÖ'nün jandarma yapılanmasında yer alan askerler hakkında sorgulama yapabiliyordu.

