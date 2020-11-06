FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon: Emekli albay dahil 4 gözaltı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM, İstihbarat ve MİT’in ortaklaşa çalışması sonucu FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının saklandığı ve örgüte ait gaybubet evi olduğu tespit edilen evde, 3’ü Bylock kullanıcısı 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.