FETÖ'nün kaset kumpas davasında karar

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Sanıkların son sözlerinin dinlenmesinin ardından hükmünü açıklayan mahkeme heyeti, 120 sanığı, 6 yıl 3 ay ile 92 yıl 10 ay arasında değişen sürelerde hapis cezasına çarptırdı.

Davada sanıklar Sedat Zavar 92 yıl 10 ay, İlker Usta 81 yıl, Gürsel Aktepe ise 72 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı. Baykal'a yönelik eylemleri nedeniyle sanıklardan Yener Dönmez'e 21 yıl, Fatih Ünel'e de 13 yıl hapis cezası verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde ofisine ‘böcek’ tabir edilen dinleme cihazı koyduğu da tespit edilen eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı Teknik Şube Müdür Yardımcısı Sedat Zavar 92 yıl 10 ay, eski polis memuru İlker Usta 81 hapis cezası aldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Gürsel Aktepe 72 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı.

Aralarında FETÖ elebaşı Gülen'in de bulunduğu 46 sanığın dosyası ayrıldı.

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