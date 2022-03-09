FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik davada, eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
TÜRKİYE 09.03.2022, 16:35
2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Hamit Ali Ö. ile avukatı katıldı.
Sanık hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi.
Duruşma savcısı, sanığın örgütle ankesörlü hatla iletişim kurduğunu ve örgüt evinde kaldığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
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