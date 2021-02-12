FETÖ'ye büyük operasyon! Bu sabah düğmeye basıldı
Ankara'da FETÖ/PDY firarisi eski emniyet müdürü Abdullah E. ile firari akademisyen Gözde Ö, örgüte ait hücre evinde yakalandı.
TÜRKİYE 12.02.2021, 09:38
FETÖ/PDY'nin emniyet mahrem yapılanması içinde faaliyet yürüten meslekten ihraç 25 eski Emniyet Genel Müdürlüğü personeline yönelik Ankara merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.
İSTANBUL'DA 13 ŞÜPHELİ İÇİN GÖZALTI KARARI
İstanbul'da, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
HÜCRE EVİNDE YAKALANDI
Ankara'da FETÖ/PDY firarisi eski emniyet müdürü Abdullah E. ile firari akademisyen Gözde Ö, örgüte ait hücre evinde yakalandı.
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