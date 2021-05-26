Film sahnesi gerçek oldu, Piknik tüpüyle adam dövdü!

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde isimleri bilinmeyen iki şahıs, Büyükçekmece Gölü kıyısında alkol aldı.

Bir süre sonra ikili arasında tartışma çıktı.

İkiliden biri bölgeden ayrılıp yolda yürümeye başladı.

KAFASINA VURDU

Yolun karşısına geçtiği sırada genç olan şahıs arkasından koşup, ayrılan şahsa vurmaya başladı.

Saldırıya uğrayan kişi, marketin önünde bulunan piknik tüplerinden birini alıp saldırganın kafasına vurdu.

Saldırgan yere düşünce, birkaç defa daha piknik tüpü ile vurdu.

KAMERAYA YANSIDI

Piknik tüpü ile darbedilen şahıs, yerden kalkıp sersemlemiş bir halde bölgeden ayrıldı.

O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.