Filyasyon ekibi kılığında sigara vurgunu!

Samsun'un merkez Kale Mahallesi'nde bulunan büfenin sahibi O.K.Ö., iş yerine geldiğinde, camın kırıldığını görüp polise haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, büfeden 6 bin liralık sigara çalındığını tespit etti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, bölgede bulunan güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Şüphelinin tanınmamak için filyasyon ekiplerinin kullandığı koruyucu tulum giyerek, maske taktığını görülürken, hırsızın 34 yaşındaki Serkan Aygün olduğu belirlendi.

Şüphelinin 2 farklı kilidi kırdığı, büfeye ait camı ise keserek içeri girdiği tespit edildi. Hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.