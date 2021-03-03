Filyasyon ekibi kılığında sigara vurgunu!

'SARHOŞTUM' DEDİ, TUTUKLANDI
Aygün, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. İfadesinde 'Sarhoştum' dediği belirtilen Serkan Aygün, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
Samsun'un merkez Kale Mahallesi'nde bulunan büfenin sahibi O.K.Ö., iş yerine geldiğinde, camın kırıldığını görüp polise haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, büfeden 6 bin liralık sigara çalındığını tespit etti.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, bölgede bulunan güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı.
Şüphelinin tanınmamak için filyasyon ekiplerinin kullandığı koruyucu tulum giyerek, maske taktığını görülürken, hırsızın 34 yaşındaki Serkan Aygün olduğu belirlendi.
Şüphelinin 2 farklı kilidi kırdığı, büfeye ait camı ise keserek içeri girdiği tespit edildi. Hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.
'SARHOŞTUM' DEDİ, TUTUKLANDI
Aygün, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. İfadesinde 'Sarhoştum' dediği belirtilen Serkan Aygün, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
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