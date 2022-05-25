Finlandiya ve İsveç heyetleri ile görüşme sona erdi

Türkiye'nin, teröre destek verdikleri gerekçesi ile NATO üyeliklerini veto ettiği Finlandiya ve İsveç'in temsilci heyetleri Ankara'da.

Türkiye'ye gelen heyetler bugün Türk heyeti ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, Türkiye heyetine, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlık etti.

İsveç ve Finlandiya ise görüşmeye, İsveç Başbakanlık Ofisi Devlet Sekreteri Oscar Stenström ve Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Jukka Salovaara'nın başkanlıklarında katıldı.

Türkiye heyetinin, Finlandiya ve İsveç heyetleriyle ayrı ayrı görüşmesinin ardından, üç heyet bir araya geldi.

Görüşme 5 saat sürdü

Basına kapalı gerçekleşen görüşmeler yaklaşık 5 saat sürdü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, görüşmelere ilişkin açıklama yaptı.

Türkiye'ye karşı PKK, PYD, YPG, DHKP/C, FETÖ gibi terör örgütlerin arasında hiçbir farkın olmadığını açık ve net şekilde ifade ettiklerini belirten Kalın, Türkiye'nin beklentilerini net bir şekilde dile getirdiklerini belirtti.

Kalın'ın açıklamalrından özetle Finlandiya ve İsveç heyetlerine şu beklentiler iletildi:

Türkiye'nin beklentileri

1-) Her iki ülkede de terör örgütlerinin oradaki örgütsel finansal propagandaya dönük medyadaki varlığı ile ilgili somut adım atılmalı.

2-) Geçtiğimiz 10 yıl içerisinde yapılan, İsveç'ten 28, Finlandiya'dan 17 iade taleplerinin gündeme alınması.

3-) Türkiye'ye karşı uygulanan yaptırımların derhal kaldırılması.

4-) PYD ve YPG'nın PKK'nın uzantısı olduğu ve terör örgütü olarak kabul edilmesi.

Beklentiler karşılanmazsa süreç yürümez

Kalın ayrıca, Türkiye'nin güvenlik kaygıları belli bir takvim içerisinde somut adımlarla karşılanmazsa, sürecin yürümeyeceğini de çok net bir şekilde karşı tarafa ilettiklerini dile getirdi.

"Notlarını aldılar, liderliklerine iletecekler"

Kalın'ın açıklamalrı şu şekilde:

"Türkiye'nin güvenlik endişelerinin karşılanmadığı bir ortamda bu sürecin mümkün olmayacağını ifade ettik. Muhataplarımız notlarını aldılar, raporlarını kendi liderliklerine bildirecekler. Önümüzdeki günlerde bu taleplere nasıl cevap vereceklerine dair cevapları aldıktan sonra istişareleri karşılıklı olarak sürdürmeye devam edeceğiz.

Bu ilk toplantı olduğu için özellikle şu tarihte, ortamda, formatta tekrar buluşalım diye odaklanmaktan ziyade temel çerçevenin oturtulmasına odaklandık.

Bu toplantıdan günü, saati belirlenmiş bir tarih yahut müzakere metni çıkmadı. Bunu bilerek tercih ettik. Bu mesajı şimdi aldılar. Başkentlerine dönüp bu değerlendirmeleri liderlerine arz ettiklerinden sonra bize yapacakları dönüşle süreci kararlaştıracağız.

"NATO'dan teklif gelirse değerlendiririz"

NATO Genel Sekreteri'nin bir görüşü oldu. NATO'dan teklif gelirse değerlendiririz. Bizim NATO zirvesine kadar bizim onu yetiştirelim diye bir zaman baskısı olmadığını ifade edelim. Türkiye'nin güvenlik endişesinin karşısında adım atılmasında kararlıyız.

İlk olarak muhataplarımız sunduğumuz konuları başkentlerine takdim ettikten sonra bize yapacakları dönüşe bağlı olarak sürecin seyrini takip edeceğiz. Bakanlar düzeyinde, liderler düzeyinde başka görüşmeler olabilir.

NATO zirvesi öncesinde veya zirvede olabilir. Biraz süreç bundan sonra muhataplarımızın bize geri dönüş yapacağı eylem planı, paketi, önerileri çerçevesinde şekillenecek.

"Yaptırımların kaldırılması yönünde olumlu tavrı gördük"

Savunma sanayi ürünlerine dönük yaptırımların kaldırılması yönünde olumlu tavrı gördük. Bu sevindirici bir gelişme. Cumhurbaşkanımızın olağanüstü liderler zirvesinde dile getirdiği ilkeyi tekrar ettik. Müttefiklerin birbirine ambargo uygulamasını doğru bulmuyoruz.

Hele ki terör gibi tehditlere karşı mücadele edecekse yaptırımlar asla kabul edilemez, düşmanlarımızı sevindirir. Bu ilkeyi biz prensip olarak ABD veya bize karşı açık ya da kapalı ambargo, kısıtlama, yavaşlatma taktikleri uygulayan müttefiklere prensip olarak ifade etmeye devam edeceğiz.

"Ne tür somut adımlar atacaklar göreceğiz"

Türkiye'nin güvenlik endişelerini anladıklarını, adım atmak için irade oluşmaya başladığını ifade ettiler. Bundan sonra ne tür somut adımlar atacaklarını göreceğiz. Biz bilgi ve belgelerle PKK'nın PYD ve YPG'nin birbirinden farklı olmadığını ortaya koyduk.

Amerika yapıyor diye bu hatayı Avrupa'nın yapması da gerekmiyor. Türkiye'nin siyasi beklentileri ve güvenlik endişeleri karşılayacak şekilde terörle mücadele konsepti geliştirmeleri mümkün.

Biz bunları tekrar gündemlerine getirdik, bundan sonra da getirmeye devam edeceğiz. Türkiye'nin güvenlik endişelerinin karşılanmadan herhangi bir ilerleme söz konuşu değildir."