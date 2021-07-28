Firari FETÖ'cü çift yakalandı
Ankara Keçiören’de düzenlenen FETÖ operasyonunda örgüt içindeki polis memurları ve eşlerinden sorumlu firari karı koca yakalandı.
TÜRKİYE 28.07.2021, 13:55
Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce kurulan özel ekibin yaptığı çalışmada ‘silahlı terör örgütü kurma veya yönetme’ suçundan arama kaydı olan ve ByLock kullandıkları tespit edilen A.Ü. ve eşi B.Ü.’nün Keçiören’de kayıtsız bir adreste kaldıkları tespit edildi.
Özel ekibin yaptığı 3 günlük takibin ardından eve baskın düzenlendi. Kapıyı kırarak içeri giren polisler çifti gözaltına aldı.
B.Ü.’nün örgüttü erkek polis memurlarından sorumlu olduğu eşi A.Ü.’nün de polis eşlerinden sorumlu örgüt yöneticisi oldukları öğrenildi.
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