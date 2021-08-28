Firari FETÖ'cü eski emniyet müdürü yakalandı
FETÖ'ye üye olma suçundan ev hapsi tedbiri uygulanan ihraç 2. sınıf Emniyet Müdürü Hüseyin Çıtak, firar ettikten 3 ay sonra Ankara'da yakalandı.
TÜRKİYE 28.08.2021, 13:43
Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye olma suçundan hakkında ev hapsi tedbiri uygulanan ve daha önce meslekten ihraç edilen ikinci sınıf emniyet müdürü Hüseyin Çıtak, 3 ay önce Keçiören'deki adresinden elektronik kelepçesini kırarak firar etti.
FETÖ'cü Çıtak'ın firarı sonrasında 7 yıl 6 aylık hapis cezası kesinleşti.
Ankara emniyetinde kurulan özel bir ekip firarinin yakalanması için geniş kapsamlı bir çalışma başlattı.
3 aylık bir takip sonucunda firari sanık Ankara'nın Çukurambar semtinde yakalandı.
Hüseyin Çıtak'ın örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı, örgüte bağlılığı en yüksek seviyede olanları ifade eden A5 olarak kodlandığı tespit edildi.
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