Fırat Çakıroğlu ölüm yıl dönümünde anılıyor
6 yıl önce öğrenciler arasında çıkan kavgada şehit edilen Fırat yılmaz Çakıroğlu, ölüm yıldönümünde unutulmadı.
TÜRKİYE 20.02.2021, 17:10 20.02.2021, 18:02
Fırat Çakıroğlu 20 Şubat 2015 tarihinde Ege Üniversitesi'nde başlayan kavga esnasında bıçaklanarak şehit edildi. Olayın ardından yapılan yargılamada Nurullah Semo isimli şahıs tutuklandı.
Sanık Nurullah Semo, 880 gün süren yargılanma döneminden sonra terör örgütü üyeliğinden 15 yıl, kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Çakıroğlu’nun ölüm yıldönümünde, Kahramanmaraş Ülkü Ocakları Başkanı Hüseyin Kayış Aksu haber'e yaptığı açıklamada “Fırat Yılmaz Çakıroğlu tarih okurken tarih yazdı” ifadelerine yer verdi.
Bizlerde Aksu TV ailesi olarak şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nu rahmet ve minnetle anıyoruz.
7°
açık
Namaz Vakti 20 Şubat 2021
|İmsak
|05:48
|Güneş
|07:09
|Öğle
|12:51
|İkindi
|15:54
|Akşam
|18:23
|Yatsı
|19:39
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|24
|51
|2. Beşiktaş
|24
|51
|3. Fenerbahçe
|24
|51
|4. Trabzonspor
|25
|48
|5. Alanyaspor
|24
|42
|6. Hatayspor
|24
|39
|7. Gaziantep FK
|24
|38
|8. Karagümrük
|25
|37
|9. Antalyaspor
|24
|32
|10. Malatyaspor
|24
|30
|11. Göztepe
|24
|29
|12. Kasımpaşa
|25
|29
|13. Sivasspor
|23
|28
|14. Konyaspor
|23
|27
|15. Rizespor
|24
|26
|16. Kayserispor
|24
|25
|17. Erzurumspor
|24
|25
|18. Başakşehir
|25
|24
|19. Gençlerbirliği
|23
|20
|20. Ankaragücü
|23
|19
|21. Denizlispor
|24
|18
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|22
|50
|2. Samsunspor
|21
|43
|3. İstanbulspor
|21
|40
|4. Adana Demirspor
|22
|38
|5. Altay
|22
|38
|6. Altınordu
|22
|38
|7. Ankara Keçiörengücü
|22
|37
|8. Tuzlaspor
|21
|37
|9. Bursaspor
|21
|31
|10. Bandırmaspor
|22
|30
|11. Ümraniye
|22
|30
|12. Adanaspor
|22
|26
|13. Menemen Belediyespor
|22
|23
|14. Balıkesirspor
|21
|20
|15. Boluspor
|21
|19
|16. Akhisar Bld.Spor
|22
|19
|17. Ankaraspor
|22
|13
|18. Eskişehirspor
|22
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|24
|56
|2. M. United
|24
|46
|3. Leicester City
|24
|46
|4. Chelsea
|25
|43
|5. West Ham
|24
|42
|6. Liverpool
|24
|40
|7. Everton
|23
|37
|8. Aston Villa
|22
|36
|9. Tottenham
|23
|36
|10. Arsenal
|24
|34
|11. Wolverhampton
|25
|33
|12. Leeds United
|24
|32
|13. Southampton
|24
|30
|14. Crystal Palace
|24
|29
|15. Burnley
|24
|27
|16. Brighton
|24
|26
|17. Newcastle
|24
|25
|18. Fulham
|24
|19
|19. West Bromwich
|24
|13
|20. Sheffield United
|24
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|22
|55
|2. Real Madrid
|23
|49
|3. Barcelona
|22
|46
|4. Sevilla
|22
|45
|5. Real Sociedad
|23
|38
|6. Real Betis
|24
|36
|7. Villarreal
|23
|36
|8. Granada
|23
|30
|9. Celta de Vigo
|23
|29
|10. Athletic Bilbao
|22
|28
|11. Levante
|23
|28
|12. Osasuna
|23
|25
|13. Valencia
|23
|24
|14. Getafe
|24
|24
|15. Cádiz
|23
|24
|16. Deportivo Alaves
|23
|22
|17. Eibar
|24
|21
|18. Elche
|22
|21
|19. Real Valladolid
|23
|21
|20. Huesca
|23
|16