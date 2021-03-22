Fırat Kalkanı bölgesinde 10 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Kilis'e yönelik gerçekleştirilen terör saldırısının hesabı sorulmaya devam ediliyor.

Bu kapsamda, Fırat Kalkanı bölgesinde İHA'larla tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.