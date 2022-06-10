Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist öldürüldü
Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
TÜRKİYE 10.06.2022, 15:32
Hain teröristlerin taciz ateşleri başlarına çalınıyor...
Kahraman Türk askeri, bölücü terör örgütlerini inlerinde leş ediyor.
Farklı opersayon bölgelerinden her geçen gün yeni bir başarı haberi gelirken, bu kez de Fırat Kalkanı bölgesinden duyruldu.
Milli Savunma Bakanlığı, taciz atışında bulunan teröristlerin öldürüldüğünü aktardı.
"3 terörist etkisiz hale getirildi"
Bakanlık, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
"Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. "
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