Fırat Kalkanı bölgesinde 8 terörist öldürüldü

MSB: Mehmetçikten teröristlere bir darbe daha! Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığı yapan teröristlere, Komandolarımız başarılı bir operasyonla müdahale etti. Operasyonda 8 PKK/YPG’li terörist hain emellerine ulaşamadan silahlarıyla beraber etkisiz hâle getirildi.

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