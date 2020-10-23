Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde, saldırı girişiminde bulunan toplam 2 terörist etkisiz hale getirildi.

TÜRKİYE 23.10.2020, 10:45 23.10.2020, 11:30
Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Açıklama Milli Savunma Bakanlığından geldi. 

Huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma ve saldırı girişiminde bulunan Fırat Kalkanı bölgesinde bir, Barış Pınarı bölgesinde bir olmak üzere PKK/YPG'li toplam 2 terörist etkisiz hale getirildi.

#Milli Savunma Bakanlığı #Terör #Fırat Kalkanı #Barış Pınarı
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