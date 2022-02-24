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Fıratlar, karlı Munzur ve Mercan'ı teröristlere 'dar' ediyor

Erzincan’da terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarını kararlılıkla yürüten ve "Fıratlar" olarak bilinen jandarma komandolar, örgüt mensuplarına karla kaplı Mercan ve Munzur dağlarında göz açtırmıyor.

TÜRKİYE 24.02.2022, 14:56
Fıratlar, karlı Munzur ve Mercan'ı teröristlere 'dar' ediyor

İl Jandarma Komutanlığına bağlı "Fıratlar" olarak bilinen Refahiye Jandarma Komando Tabur Komutanlığı timleri, terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilip önlenmesi, örgüt mensuplarının yakalanması ya da etkisiz hale getirilmesi ve teröristlerin barınma alanlarının imha edilerek kış üslenmelerinin önüne geçilmesi amacıyla operasyonlarına devam ediyor.

Halkın huzur ve güvenliği için her daim göreve hazır olan Fıratlar, herhangi bir ihbar beklemeden alınan istihbaratları değerlendirip teröristlere yönelik operasyonlara başlıyor.

Sabahın erken saatlerinde yüksek mukavemetli iplikten üretilen kumaşlarla hazırlanan su itici özelliğe sahip yeni nanoteknolojik kamuflajları giyip silahlarını kuşanan komandolar, gerekli planlama ve komutanlarından aldıkları emirler doğrultusunda zırhlı araçlarla araziye çıkıyor.

Munzur ve Mercan dağları başta olmak üzere sorumluluk alanlarındaki kırsalda "ara bul, yok et" prensibiyle teröristlere yönelik operasyon yapan seçkin komando timi, karla kaplı araziler, dondurucu soğuklar, sarp kayalık ve ormanlık alanlar gibi zorlu arazi ile iklim koşullarına rağmen görevini kararlılıkla sürdürüyor.

Yer yer kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu arazileri didik didik arayarak teröristlerin kış üstlenmesine geçit vermeyen timler, teröristlerin barınabilecekleri mağara, sığınak ve barınakları bir bir bulup imha ediyor.

Disiplin ve titizlik içinde yaptıkları arazi arama taramalarında zaman zaman teröristlerin araziye yerleştirdiği patlayıcı maddeleri de tespit edip imha eden Fıratlar, örgüt mensuplarının bulunabileceği mağara, sığınak ve barınakları da tek tek kontrol edip çeşitli silah ve mühimmatlar ele geçirerek örgüte lojistik açıdan da ağır darbe vuruyor.

Teröristlerin Karadeniz bölgesine geçiş güzergahı üzerinde yer alması dolayısıyla stratejik öneme sahip bölgede kurulan Refahiye Jandarma Tabur Komutanlığı timleri, 7 gün 24 saat esasına dayalı görev yaparak teröristlere göz açtırmıyor.

"Fıratlar" her an göreve hazır olmak için eğitimlerini aksatmıyor

Olası terör ve benzeri olaylara karşı teyakkuzda olan komandolar, yaptıkları eğitim ve tatbikatlarla da her an göreve hazırlanıyor. Bu çerçevede ilçenin kırsalında tatbikat gerçekleştiren Fıratlar, senaryo gereği arazi arama ve taraması yaptı.

Komandolar, tatbikatta senaryo gereği bomba imha uzmanı köpeklerle toprağın altına gizlenmiş erzak deposu ve tuzaklanmış el yapımı patlayıcıyı belirleyerek imha etti.

Tatbikatta ayrıca senaryo gereği, terör örgütü mensuplarının bulunduğu değerlendirilen bir mağaraya operasyon düzenleyen komandolar, önce sis bombası attıkları mağaradaki teröristleri imha etti.

Komandolar, zorlu hava ve arazi şartlarında gerçekleştirdikleri tatbikatı, "Komando Andı'nı okuyarak tamamladı.

Fıratlar'ın, kırsal arazide ve mağaralarda teröristlere yönelik yaptığı tatbikat, Anadolu Ajansı (AA) muhabirince drone ile görüntülendi.

"Halkın huzur ve güvenliği için gece gündüz görev başındayız"

Tim Komutanı Kıdemli Astsubay Çavuş Aykut Kambur, AA muhabirine, emniyet ve asayiş ile kamu düzenini korumak, vatandaşların huzur ve güvenliğini temin etmek amacıyla gece ve gündüz, mesai mefhumu gözetmeksizin görev başında olduklarını söyledi.

Her türlü iklim şartlarında görevlerini sürdürdüklerini aktaran Kambur, şöyle konuştu:

"Erzincan'daki jandarma komandolar olarak son 5 yılda 22 teröristi etkisiz hale getirdik, 3 teröristi sağ olarak ele geçirdik. Yine operasyonlar kapsamında 154 barınak, sığınak ve depo imha edilmiştir. Buralarda 17 piyade tüfeği, bir makinalı tüfek, 2 roketatar, 3 tabanca, 6 kilo 570 gram C-4 patlayıcı, 19 el yapımı patlayıcı ve 65 fünye ele geçirildi."

"Mücadelemiz, ay yıldızlı bayrağın dalgalandığı her yerde devam edecek"

Kambur, teröristlere yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak, "Mücadelemiz, şanlı ay yıldızlı bayrağımızın dalgalandığı her yerde, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, yüce Türk milleti, aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimize layık olmak gayretiyle son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar gerektiğinde seve seve canlarımızı feda edecek şekilde, yılmadan ve yorulmadan, vatanımızın bölünmez bütünlüğü için devam edecek." ifadesini kullandı.

#Erzincan #terörist
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