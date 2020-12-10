Fırında çalışan 40 kadın pozitif çıktı, mahalle karantinaya alındı
Kayseri'deki Kapuzbaşı Mahallesi'nde ortak kullanılan fırında çalışan 40 kadının testi pozitif çıkınca, mahallede karantina önlemi alındı.
TÜRKİYE 10.12.2020, 10:56
Kayseri'nin Yahyalı ilçesi Kapuzbaşı Mahallesi'nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kapuzbaşı Mahallesi'nde halkın ortak kullandığı fırında ekmek pişirmek için bir araya gelen kadınlardan 40'ının koronavirüs testi pozitif çıkınca, mahallenin karantinaya alınmasına karar verdi.
Jandarma ekipleri, 619 kişinin yaşadığı 280 haneli mahallenin girişinde önlem aldı.
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