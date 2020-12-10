Fırında çalışan 40 kadın pozitif çıktı, mahalle karantinaya alındı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesi Kapuzbaşı Mahallesi'nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kapuzbaşı Mahallesi'nde halkın ortak kullandığı fırında ekmek pişirmek için bir araya gelen kadınlardan 40'ının koronavirüs testi pozitif çıkınca, mahallenin karantinaya alınmasına karar verdi.

Jandarma ekipleri, 619 kişinin yaşadığı 280 haneli mahallenin girişinde önlem aldı.