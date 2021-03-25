Fırtına çatıları uçurdu!

Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, şiddetli rüzgar caminin minaresini yıktı.

Batman’da fırtına nedeniyle elektrik direği yola devrildi. Seyir halindeki bit tırın sürücüsü son anda kurtuldu. 1 saat trafiğe kapalı kalan yol yeniden açıldı

Erzurum’da gece etkili olan fırtınada evlerin çatıları uçtu, 7 kişilik ailenin yaşadığı evin de bir bölümü yıkıldı

Van’da ise hem yağmur hem de şiddetli rüzgar vardı iş yerlerindeki demir levhalar yola düştü

Yurdun batısında da kar etkisini gösterdi . Yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan konya-Antalya kara yolu, ekiplerin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

İstanbullular yoğun kar yağışına işe gidiş saatinde yakalandı. Trafikte yoğunluk oluştu. Bazı sürücüler kayganlaşan yolda zor anlar yaşadı

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle Mart ayının sonlarında birçok kent yeniden beyaza büründü. Yoğun kar bazı illerde ulaşımı da olumsuz etkiledi. 10 kentte 658 yol ulaşıma kapandı.

Kırşehir ve Yozgat'ta il genelinde, Konya'nın 16 ilçesinde ve Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde ise yoğun kar yağışı sebebiyle eğitime 1 gün ara verildi.