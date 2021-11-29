Fırtına ve Lodos yurdu etkisi altına aldı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün dün yaptığı uyarılarının ardından başlayan lodos İstanbul'da etkisini sürdürüyor. Fatih Sahili'nde etkili olan lodosla beraber yükselen dalgalar vururken, yerli ve yabancı turistlerin ıslanmaya göze alarak fotoğraf çekme yarışına girdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü dün ülke genelinde ve özellikle Marmara Bölgesi'nde fırtınaya ve lodosa karşı uyarılarda bulunmuştu. Yapılan uyarıların ardından dün başlayan lodos bu sabah itibariyle de İstanbul'da etkisini göstermeye devam ediyor.

Fatih sahilinde etkili oluyor

Dün sabah saatlerinde başlayan Lodos bu sabah saatlerinden itibaren Fatih Sahili'nde de etkisini gösterdi. Denizde zaman zaman dev dalgalar oluştu. Bazı vatandaşlar ise yürüyüş ve koşu yaptı bazıları ise dalgalara karşı fotoğraf çekildi.

Islanmayı göze aldılar

Sarayburnu sahilinde etkili olan lodos nedeniyle denizde oluşan dalgaları fotoğraflamak isteyen bazı yerli ve yabancı turistler ıslanmayı göze alarak dalgalara karşı fotoğraf çekildi. Bazı turistlerin ise bir süre dalgaları izlediği görüldü.

Marmara genelinde etkili olan Lodos'un gün içerisinde de etkisini sürdüreceği öğrenildi.

Bodrum'u lodos vurdu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde başlayan lodos nedeniyle dev dalgalar sahilleri dövdü. Meteoroloji kırmızı kod uyarısı verirken, fırtına saate 80 kilometre hıza çıktı.

Bodrum'da sabah saatlerinde başlayan lodos, hayatı olumsuz yönde etkilemeye başladı. Saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle dev dalgalar oluştu. Meteoroloji kırmızı kod uyarısı verdi. Sabah saatlerinden itibaren etkisini arttıran fırtına, Kumbahçe sahili, Paşatarlası, Gümbet ve Bodrum Kalesi civarındaki plaj ve iş yerlerini vurdu.

Sahilde işletmesi bulunan esnaf, dükkanlarına yığdıkları kum torbaları ile deniz suyunun içeri girmesini engellemeye çalıştı. Bölgeden geçen birçok kuru yük gemisi fırtına nedeniyle Bodrum'a demir atarak koylara sığındı. Saatteki hızının 80 kilometreye ulaştığı öğrenilen fırtınanın akşam saatlerinde etkisini arttıracağı öğrenildi. Bodrum koylarındaki küçük balıkçı teknelerinden bazıları battı, bazıları kıyıya sürüklendi. Bodrum-Datça feribot seferleri iptal edildi.

Bodrum Belediyesi ve Liman Başkanlığı, balıkçıların ve yat sahiplerinin liman dışına çıkmamaları için sık sık uyarılarda bulundu.

Ayvalık'ta fırtına 4 balıkçı teknesini batırdı

Meteorolojinin günlerdir yaptığı kuvvetli fırtına ve kuvvetli yağış ikazlarının ardından şiddetli lodos Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde etkili oldu.

Fırtına özellikle küçük balıkçı teknelerinin bağlı olduğu Aliçetinkaya Mahallesi Armutçuk Sahili ve Cunda Adası ile ilçe merkezi arasında ulaşımı sağlayan Türkiye'nin ilk boğaz köprüsünün bulunduğu sahilde etkili oldu. Bu iki bölgede etkili olan fırtına sebebiyle 4 balıkçı teknesi alabora olup battı. Ayvalık Belediyesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki itfaiye ekipleri her an çatısı uçma tehdidi altındaki metruk evlere yönelik çalışmalar başlattı. Meteoroloji, Ayvalık ve çevresindeki 50 ile 75 derece arasında esen fırtınanın etkisini yarın öğle saatlerine kadar sürdüreceğini açıkladı.

Zonguldak'ta şiddetli rüzgar etkisini sürdürüyor

Zonguldak'ta dün akşam saatlerinden bu yana etkisini gösteren şiddetli rüzgar nedeniyle balıkçı tekneleri limana demirledi. Meteoroloji de saatteki hızı 90 kilometreye ulaşması beklenen kuvvetli rüzgara karşı tedbirli olunmasını istedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Merkezi'nin uyarılarının ardından kent merkezinde dün akşam saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar etkisini göstermeye başladı. Yapılan uyarıda il genelinde görülecek sağanak, gök gürültülü sağanak yağışların 30 Kasım sabah saatlerine kadar kuvvetli olması beklendiği ifade edildi.

Öte yandan Batı Karadeniz'de güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor. Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinden sonra 7 ila 9 kuvvetinde (75-90km/s) kuvvetli fırtınaya dönüşeceği ve Salı günü sabah saatlerinde etkisini azaltacağı tahmin ediliyor.

Kentte etkisini sürdüren şiddetli rüzgar dolayısıyla balıkçı tekneleri de limana demirledi. Balıkçı esnafı ağlarını limana demirledikleri teknelerde tamir etti.

Bursa'da şiddetli lodos 270 yıllık çınar ağacını devirdi

Bursa'nın Kestel ilçesinde 270 yıllık çınar ağacı, şiddetli lodos sebebiyle devrildi.

Bursa genelinde şiddetli lodos ve fırtına etkili olurken, bir çok evin çatısı uçtu, elektrik direkleri ve panolar devrildi.

Sabah saatlerinde İDO ve BUDO seferleri de olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edildi. Vatandaşlar, sokakta yürümekte bile zorluk çekerken yetkililer vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Öte yandan Kestel ilçesi Cuma Caddesi'nde bulunan ve yaklaşık 270 yıllık olan çınar ağacı, sabah saat 07:00 sıralarında büyük bir gürültüyle devrildi.

Dev gövdesi bulunan çınar ağacı, kısmen yolu kapattı. Bölgeye gelen Kestel Belediyesi ekipleri, ağacı vinç yardımıyla kaldırdı. Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır'da buraya gelerek çalışmayı inceledi. Başkan Tanır, yaklaşık 3 asırlık çınarın devrilmesiyle büyük üzüntü yaşadıklarını belirtirken, en kısa sürede aynı bölgeye çınar ağacı dikeceklerini ifade etti.