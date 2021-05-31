Fotokapan gören masum köylü! Kamerayı taşladı
Aydın'da yaban hayatını gözlemlemek amacıyla kurulan fotokapana taş atan kadının ne yaptığını kimse anlayamadı. Kadının taş atması fotokapan tarafından saniye saniye görüntülendi.
TÜRKİYE 31.05.2021, 12:44 31.05.2021, 13:33
Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü tarafından yaban hayatını gözlemlemek için doğal ortamlara kurulan fotokapanlar, yaban hayatı hakkında bölgedeki türlerin izlenmesine olanak sağlıyor.
TAŞ ATTI, FOTOKAPAN ARIZALANDI
Geçtiğimiz Mart ayı içerisinde Söke Beşparmak Dağları mevkiindeki fotokapanın kayıt altına aldığı görüntü ise izleyenleri şaşkına çevirdi. Doğal ortamdaki fotokapanı fark eden bir kadın, yerden aldığı taşı fotokapana atarak zarar verdi. Fotokapan taşın atılmasından sonra arızalanırken, taşı atan kadın hiçbir şey olamamış gibi bölgeden uzaklaştı.
BULUNMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Kadının bu davranışına kimse bir anlam veremedi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü tarafından fark edilen görüntüler sonrası, kadının bulunması için çalışma başlatıldı.
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