Fren yerine gaza bastı, yeni aldığı araçla istinat duvarından düştü
Tokat'ta Turan Hız isimli sürücü, park etmek istediği hafif ticari araçla fren yerine gaza basınca istinat duvarından düştü. Hafif yaralanan sürücünün, aracını bir hafta önce aldığı öğrenildi.
TÜRKİYE 23.02.2022, 20:09
Saat 17.00 sıralarında, Kaleardı Mahallesi'nde Turan Hız isimli sürücü, bir hafta önce aldığı hafif ticari aracını park ederken, yanlışlıkla fren yerine gaza bastı.
Araç, yaklaşık 3 metre yükseklikteki istinat duvarından düştü.
Turan Hız, istinat duvarı ile evin duvarı arasında yan yatan araçtan çevredekilerin yardımı ile çıkarıldı.
Hafif yaralanan Hız’a, çağırılan sağlık ekipleri müdahale etti.
Araç ise vinçle bulunduğu yerden çıkarıldı.
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