Freni boşalan tankerin altında kalan kişi yaşamını yitirdi
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde freni boşalan tankerin altında kalan kişi hayatını kaybetti.
TÜRKİYE 21.04.2022, 18:52
Su tankerini Tahsin Karaman Caddesi’ne park eden Reşat A., el frenini çekip aracı durdurdu.
Ancak freni boşalan araç bir anda yokuş aşağı kaymaya başladı. Sürücü Reşat A. ise aracı durdurmaya çalıştı.
Kayan tanker bir kişiyi ezdi
Tüm müdahalelere rağmen kaymaya devam eden araç, cadde üzerinde arkası dünük bir şekilde dikilen Ali K.'ya çarptı. Tankerin altında kalan Ali K., ağır şekilde yaralandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ali K., ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Burada tedavi altına alınan Ali K., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
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