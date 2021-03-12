Freni patlayan tır dehşet saçtı: 3 ölü
Bursa’da freni patlayan tır dehşet saçtı. Önündeki araçlara çarparak diğer şeride geçen tır, karşı yönden gelen araçları biçti.
Onlarca aracın hurdaya döndüğü kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda da yaralı olduğu açıklandı. Kazaya ilişkin dehşete düşüren görüntüler yayınlandı.
Bursa-Ankara karayolunda zincirleme trafik kazası meydana geldi.
TIR, otobüs ve otomobillerin karıştığı kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.
Kaza Barakfakih mevkisinde meydana geldi. Freni arızalanan TIR, yolun karşı şeridine geçerek çok sayıda araca çarptı. Araçları sürükleyen TIR, güçlükle durabildi. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, İnegöl istikametinden gelen tır, freni patlayınca önündeki araçlara çarparak bariyerleri aşıp karşı şeride geçti. Tır ile karşı yönden gelen araçların çarpıştığı ve onlarca aracın karıştığı kazada tır, yaklaşık 50 metre sonra durabildi.
Diğer araçların da hızla gelmesiyle anayol, savaş alanına döndü. Kazada 3 kişinin hayatını kaybettiği ve onlarca kişinin yaralandığı bilgisine ulaşılırken, olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
BURSA VALİSİNDEN AÇIKLAMA
Bursa Valisi Yakup Canbolat, kazada 3 kişinin hayatını kaybettiğini 21 kişinin de yaralandığı açıkladı.
Diğer araçların da hızla gelmesiyle anayol, savaş alanına döndü. Onlarca yaralı ve 6 kişinin hayatını kaybettiği bilgisine ulaşılırken, olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
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