FSM Köprüsü'nde 75 günlük onarım çalışması
FSM Köprüsü'nün askı halatlarının değiştirilmesi amacıyla 75 gün bakım-onarım çalışması yapılacak. Çalışmalar ayda 5 gece şeklinde sürecek. Bakım-onarım çalışmaları sırasında köprü araç trafiğine hiçbir şekilde kapatılmayacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nün askı halatlarında onarım yapılacağını açıkladı.
Bakanlığın açıklamasında, 1988 yılında işletmeye açılan FSM Köprüsü'nün en yoğun trafik aksının üzerinde olduğu vurgulandı.
Günlük ortalama trafiğinin 240 bin araç olduğu belirtilen köprünün, askı halatlarında ihtiyaç duyulması amacıyla bakım ve onarım zaruriyeti doğduğu ifade edildi.
Köprü araç trafiğine kapatılmayacak
Köprünün aslı halatları değiştirilmesi işleri, ayda 5 gece olmak üzere toplamda 75 günlük gece çalışmasıyla tamamlanacak. Çalışmalar esnasında köprü trafiğinin hiçbir şekilde tamamen kapatılmayacağı belirtildi.
Onarım çalışmaları trafik yoğunluğunun en az olduğu gece saatlerinde tek şerit kapatılarak, trafik akışının etkilenmeyeceği şeklinde tamamlanacak.
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