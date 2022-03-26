Fuarda stant çöktü: 4 yaralı

Bakırköy'de bulunan İstanbul Fuar Merkezi'nde fuar için açılan stantlardan biri bilinmeyen bir nedenle çöktü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi.

Hafif şekilde yaralanan 4 kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.