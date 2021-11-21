Fuat Oktay'dan Yunanistan'a tepki: İnsanlık Ege'de bir kez daha ayaklar altına alındı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarının düzensiz göçmenlerin olduğu botu Türk kara sularına itmesi, botun etrafında türbülans oluşturması ve ateş açmasına ilişkin videoyu paylaştı.

"Yazıklar olsun"

Yunanistan'ın düzensiz göçmenlere uyguladığı 'insanlık dışı' muameleye tepki gösteren Oktay, "Dün Avr. Kom. Bşk. Yrd. Schinas’a, Yunanistan'ın gayrı insani geri itme hadiselerinin kabul edilemez olduğunu, Frontex'le Yunan makamlarının sorumluluklarını yerine getirmelerini beklediğimizi vurgulamışken, insanlık Ege’de bir kez daha ayaklar altına alındı! Yazıklar olsun!" dedi.