Fuat Oktay, KKTC kıyılarına ilerleyen petrol sızıntısıyla ilgili bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC kıyılarına doğru ilerleyen Suriye kaynaklı petrol sızıntısı hakkında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner ile görüştü.

TÜRKİYE 31.08.2021, 14:51
Fuat Oktay, KKTC kıyılarına ilerleyen petrol sızıntısıyla ilgili bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Yardımcılığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın KKTC makamları ve ilgili bakanlıklarla koordinasyon halinde süreci takip ettiği kaydedildi.

Oktay'ın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca oluşturulan ve bu sabah KKTC'ye ulaşan ekiplerle görüştüğü belirtilen açıklamada, Karpaz açıklarına 19 kilometre mesafede ana kütleden kopmuş bir kirliliğin olduğu belirtildi.

Temizlik çalışmaları 5 deniz aracıyla sürdürülüyor

Açıklamada, kirliliğin temizlenmesine yönelik müdahale çalışmalarının hali hazırda 1 gemi 4 römorkör olmak üzere toplam 5 deniz aracıyla sürdürüldüğü; ayrıca büyük acil müdahale gemileri Nene Hatun ve Seyit Onbaşının da İstanbul'dan bölgeye hareket ettiği bildirildi.

Kirlilik İHA'larla da havadan takip ediliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca oluşturulan ve bu sabah KKTC'ye ulaşan ekiplerle görüştü.

Açıklamada, denizdeki kirliliğinin İHA'larla da havadan takip edildiği aktarıldı.

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