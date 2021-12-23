Fuat Oktay koronavirüse yakalandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu.
TÜRKİYE 23.12.2021, 16:26 23.12.2021, 17:19
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu.
Oktay’ın sağlık durumuna ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.
HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYOR
PCR testi yaptıran ve sonucu pozitif çıkan Oktay, Ankara Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Oktay'ın genel sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.
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