Fuhuş operasyonunda 6 kişiye, 6 bin 880 TL para cezası uygulandı!
Denizli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, son bir haftada yapılan operasyonlarda ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 619 farklı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 2 kadınla fuhuş yaptığı tespit edilen 6 kişiye idari yaptırım cezası uygulandı.
TÜRKİYE 19.07.2021, 16:34 19.07.2021, 17:04
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 12 ile 18 Temmuz 2021 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 619 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirildi.
6 KİŞİ 2 KADINLA BASILDI
Denetimlerde 2 apartta 2 kadının eskortluk yaptığı tespit edilerek fuhuş yapan 6 kişiye 6 bin 880 TL idari yaptırım cezası uygulandı.
Öte yandan, 136 işyeri kontrol edilerek 886 kişinin GBT'si ve HES kodu kontrol edildi.
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