Fünye ile patlatılan şüpheli valizden kıyafet çıktı

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü karşısındaki otobüs durağına bırakılan valizi fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri tedbir amaçlı yolu araç ve yaya trafiğine kapatıp, çevrede önlem aldı. Olay yerine gelen bomba uzmanı, fünye ile valizi patlattı. Şüpheli valizin içinden kıyafet çıktı.

Polis ekiplerinin bölgede yaptığı çalışmanın ardından trafik yeniden ulaşıma açıldı.