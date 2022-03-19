Futbol oynarken kalp krizi geçirdi
Arkadaşlarıyla halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçiren 16 yaşındaki liseli genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
TÜRKİYE 19.03.2022, 17:00
Erzincan’ın Kavakyolu semtinde kar tatili nedeniyle okula gitmeyen Erzincan Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Mevlüt Ilgaz, arkadaşlarıyla birlikte halı sahada futbol oynamaya gitti.
Top oynadığı sırada kalp krizi geçiren Mevlüt Ilgaz, ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
KALBİNE YENİK DÜŞTÜ
Ilgaz burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Hayatını kaybeden liseli gencin cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Kavakyolu Merkez Yıldırım Camisinden kaldırılarak son yolculuğuna uğurlandı.
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