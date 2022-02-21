Futbol oynarken kalp krizi geçirdi

İstanbul'un Kartal ilçesinde geçtiğimiz gün oynanan amatör lig maçı sırasında, 50 yaşlarındaki Hakan Arabacı bir anda fenalaşarak yere yığıldı.

Futbol sahasında görevli sağlık ekipleri, Arabacı’ya hemen müdahale ederek kalp masajı yaptı.

YOĞUN BAKIMDA YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Arabacı, yoğun bakıma alındı.

KALBİ GOL SEVİNCİNE DAYANAMADI

Arabacı’nın tedavisi sürerken, olay anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Arabacı'nın takımı gol attıktan hemen sonra fenalaştığı görüldü.

SON MAÇ İÇİN SAHADAYDI

Arabacı’nın yaşı ilerlediği için normalde takımda oynamadığı, ancak son maç olduğu için oynamak istediği, arkadaşlarının da kırmayarak oynamasını kabul ettiği öğrenildi.