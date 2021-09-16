Futbol topuyla oynayan ayılar
Ormanlık alanda bulunan ayıların futbol topuyla doyasıya eğlendiği anlar, sosyal medyada hızla yayılarak viral oldu.
TÜRKİYE 16.09.2021, 13:07
Hindistan'ın Odisha eyaletine bağlı Nabarangpur bölgesinin Sukhigaon köyünde amatör bir futbol maçı, iki sürpriz ziyaretçiyle yarıda kaldı.
Açık alanda futbol maçı yapan bir grup genç, ormanlık alandan iki ayının kendilerine doğru yaklaştığını fark etti ve topu bırakarak bölgeden uzaklaşmaya başladı.
Ancak ayıların topla oynamaya başladığını gören gençler, zararsız olduklarını anlayınca o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.
ANNE VE YAVRU AYININ KEYİFLİ HALLERİ
Görüntülerde, anne ve yavru ayının futbol topuyla oynamaktan büyük keyif aldığı ve paslaştıkları görüldü.
O anlar sosyal medyada kısa sürede yayılarak viral olurken, ayıların bir süre sonra topla birlikte alandan uzaklaştığı belirtildi.
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