Galatasaray'ın 10 numarası!
Galatasaray, Brezilyalı 10 numara Claudinho'nun transferi için harekete geçti.
TÜRKİYE 03.08.2021, 16:15
FCSB Başkanı Gigi Becali'nin "10 milyon euro" istemesiyle Morutan defterini kapatan Galatasaray'ın gündemine yeni bir 10 numara girdi.
Önceki gün basın mensuplarıyla bir araya gelen Fatih Terim'in, "Buraya, Selçuk Hoca ve Necati Hoca ile bir oyuncu seyredip geldim." ifadesi dikkat çekmişti.
Tecrübeli teknik adamın izlediği oyuncunun Claudinho, izlediği maçın ise Sambacıların Mısır'ı 1-0 yendiği Olimpiyat Oyunları Çeyrek Final maçın olduğu öğrenildi.
11 MİLYON EURO
Terim'in yakından takip ettiği 24 yaşındaki oyuncu için kulübü Bragantino'nun son kararı verme aşamasında olduğu bildirildi.
Bragantino ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Claudinho'nun, Transfermarkt değeri 11 milyon euro olarak değerlendiriliyor.
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