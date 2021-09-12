Galatasaray üstünlüğünü koruyamadı !
Süper Lig2in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray 2-2 berabere kaldı.
Süper Lig'in 4. haftasında oynanan sezonun ilk derbisinde Trabzonspor evinde Galatasaray'ı ağırladı.
Yüksek tempoyla başlayan maçın 20. dakikasında sahneye çıkan Emre Kılınç, Trabzonspor'un savunmada yaptığı hatayı affetmedi ve takımını 1-0 öne geçirdi.
Golün ardından etkisini artıran sarı-kırmızılılar, 33. dakikada yine Emre Kılınç'ın golüyle durumu 2-0'a getirdi.
İlk yarının sonlarına doğru Trabzonspor, geliştirdiği hızlı atakta Cornelius'un golüyle durumu 2-1'e getirdi.
Bu golle derbi Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
TRABZONSPOR'DAN GERİ DÖNÜŞ
İkinci yarıda maç ilk devreye göre daha temposuz başladı. Ancak ilerleyen dakikalarda etkisini artıran Trabzonspor, 62. dakikada Nwakaeme ile skoru 2-2'ye getirdi.
Maçta başka gol sesi çıkmadı ve sezonun ilk derbisinde iki takım da 1 puana razı oldu.
Bu skorla Galatasaray puanını 8'e yükseltirken, Trabzonspor da 10 puana ulaştı.
|İmsak
|04:37
|Güneş
|06:00
|Öğle
|12:35
|İkindi
|16:11
|Akşam
|19:00
|Yatsı
|20:18
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|4
|10
|2. Fenerbahçe
|4
|10
|3. Konyaspor
|4
|10
|4. Trabzonspor
|3
|9
|5. Hatayspor
|4
|7
|6. Karagümrük
|4
|7
|7. Galatasaray
|3
|7
|8. Kayserispor
|4
|7
|9. Altay
|4
|6
|10. Malatyaspor
|4
|6
|11. Kasımpaşa
|4
|5
|12. Antalyaspor
|3
|4
|13. Alanyaspor
|3
|3
|14. Göztepe
|3
|2
|15. Sivasspor
|4
|2
|16. Adana Demirspor
|4
|2
|17. Gaziantep FK
|3
|1
|18. Rizespor
|4
|1
|19. Başakşehir
|3
|0
|20. Giresunspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|4
|12
|2. Manisa FK
|4
|9
|3. Eyüpspor
|4
|9
|4. Erzurumspor
|4
|9
|5. Ankaragücü
|4
|8
|6. Tuzlaspor
|3
|7
|7. Bandırmaspor
|4
|6
|8. Adanaspor
|4
|5
|9. Ankara Keçiörengücü
|3
|4
|10. Kocaelispor
|4
|4
|11. Samsunspor
|2
|3
|12. İstanbulspor
|3
|3
|13. Boluspor
|3
|3
|14. Balıkesirspor
|2
|3
|15. Denizlispor
|4
|3
|16. Menemenspor
|4
|3
|17. Bursaspor
|3
|1
|18. Altınordu
|3
|1
|19. Gençlerbirliği
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|4
|10
|2. Chelsea
|4
|10
|3. Liverpool
|4
|10
|4. Man City
|4
|9
|5. Brighton
|4
|9
|6. Tottenham
|4
|9
|7. West Ham
|4
|8
|8. Everton
|3
|7
|9. Leicester City
|4
|6
|10. Brentford
|4
|5
|11. Crystal Palace
|4
|5
|12. Aston Villa
|4
|4
|13. Wolverhampton
|4
|3
|14. Southampton
|4
|3
|15. Watford
|4
|3
|16. Arsenal
|4
|3
|17. Leeds United
|4
|2
|18. Burnley
|3
|1
|19. Newcastle
|4
|1
|20. Norwich City
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Valencia
|4
|10
|2. Atletico Madrid
|4
|10
|3. Athletic Bilbao
|4
|8
|4. Real Madrid
|3
|7
|5. Sevilla
|3
|7
|6. Barcelona
|3
|7
|7. Mallorca
|4
|7
|8. Real Sociedad
|3
|6
|9. Osasuna
|4
|5
|10. Rayo Vallecano
|4
|4
|11. Villarreal
|3
|3
|12. Levante
|4
|3
|13. Cádiz
|3
|2
|14. Real Betis
|3
|2
|15. Elche
|3
|2
|16. Espanyol
|4
|2
|17. Granada
|3
|2
|18. Celta de Vigo
|3
|1
|19. Getafe
|3
|0
|20. Deportivo Alaves
|3
|0