Galatasaray üstünlüğünü koruyamadı !

Süper Lig2in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray 2-2 berabere kaldı.

TÜRKİYE 12.09.2021, 21:54
Galatasaray üstünlüğünü koruyamadı !

Süper Lig'in 4. haftasında oynanan sezonun ilk derbisinde Trabzonspor evinde Galatasaray'ı ağırladı.

Yüksek tempoyla başlayan maçın 20. dakikasında sahneye çıkan Emre Kılınç, Trabzonspor'un savunmada yaptığı hatayı affetmedi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Golün ardından etkisini artıran sarı-kırmızılılar, 33. dakikada yine Emre Kılınç'ın golüyle durumu 2-0'a getirdi.

İlk yarının sonlarına doğru Trabzonspor, geliştirdiği hızlı atakta Cornelius'un golüyle durumu 2-1'e getirdi.

Bu golle derbi Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

TRABZONSPOR'DAN GERİ DÖNÜŞ

İkinci yarıda maç ilk devreye göre daha temposuz başladı. Ancak ilerleyen dakikalarda etkisini artıran Trabzonspor, 62. dakikada Nwakaeme ile skoru 2-2'ye getirdi.

Maçta başka gol sesi çıkmadı ve sezonun ilk derbisinde iki takım da 1 puana razı oldu.

Bu skorla Galatasaray puanını 8'e yükseltirken, Trabzonspor da 10 puana ulaştı.

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