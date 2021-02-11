Gara'dan acı haber geldi! MSB'den açıklama

Gara'da devam eden operasyonlarda terör örgütü ile girilen çatışmada bir asker şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Irak kuzeyi Gara bölgesinde başlatılan Pençe Kartal-2 Harekâtında 10 Şubat 2021 tarihinde teröristlerle çıkan çatışma sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen bir kahraman silah arkadaşımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 11 Şubat 2021 tarihinde şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.



Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi" denildi.

2 ASKERİMİZ ŞEHİT DÜŞMÜŞTÜ

Milli Savunma Bakanlığı Gara Bölgesinde devam eden Pençe Kartal -2 Harekatında 2 askerimizin şehit olduğunu, 4 askerimizin de yaralandığını açıklamıştı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Irak kuzeyi Gara bölgesinde başlatılan Pençe Kartal-2 Harekâtında 10 Şubat 2021 tarihinde teröristlerle çıkan çatışma sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir. Bölgede tespit edilen hedefler hava harekâtı ile isabetle vurulmuş, terör örgütünün söz konusu bölgedeki varlığına ağır bir darbe indirilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz” denildi.